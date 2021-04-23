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Ру Тат
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23 апреля 2021  21:05
Наталья Рыбакова

Эксперт КФУ предупредил об аномальном тепле в мае в Казани

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По прогнозу Гидромета РФ, среднемесячная температура в мае в Казани будет выше нормы. Об этом «Татар-информ» сообщил сегодня доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

«По прогнозу Гидромета РФ, май обещает быть теплым. Правда ожидается недобор осадков. Средемесячная температура в мае в норме составляет в Казани 13,3 градуса, а норма осадков — 41 мм», — сказал он.

Спикер также отметил, что апрель выдался в Казани достаточно теплым. Среднесуточная аномалия первой декады составила 1 градус, а второй — 5 градусов. В третью декаду ожидается аномалия в 1 градус тепла при среднесуточной норме в 8 градусов. В целом среднемесячная аномалия апреля, по предварительному прогнозу Гидромета РФ, в столице Татарстана составит 1 градус тепла.

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