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Эксперт КФУ оценил влияние падения рубля на стоимость продуктов
Падение рубля отразится на стоимости импортных продуктов питания, в том числе завозимых из ближнего зарубежья. Таким мнением поделился профессор Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох.
По прогнозам эксперта, рост цен будет связан с сезонными факторами. Также курс рубля отразится на продовольственные товары отечественного производства.
«Для производства очень многих продуктов питания используется импортные материалы - комплектующие семена, оборудование, техника. Если рубль ослабляется на 10%, то цены производимой продукции будут расти в меньшей степени на 3-7%», — отметил Кох.
Он объяснил, что резкое повышение цен следует ожидать в пределах нескольких месяцев.
Итоговая динамика цен на продукты будет зависить от товаров и производителей.
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