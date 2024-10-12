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Общество 12 октября 2024 14:24

Эксперт КФУ объяснила причины глубокого кризиса журналистики

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Журналистика сейчас действительно находится в глубоком кризисе. Его причиной стало стирание границ профессиональной идентичности, заявила в интервью «Татарстан-24» и.о. декана Высшей школы журналистики КФУ Юлия Андреева.

Она отметила, что еще в 1990-2000-е годы журналист являлся профессионалом, представителем издания. Однако сейчас привычные форматы разрушаются, стираются границы данной профессии.

«Но несмотря на уход некоторых из них, те форматы, что смогли выжить, вновь стали набирать аудиторию. Поэтому на информационном поле сейчас существуют разные медиаформаты, — сказала Андреева. — Понятно, что аудитория распределена неравномерно. Например, у федеральных каналов несколько миллионов зрителей, а у какого-нибудь блогера и того больше».

То есть журналистом сейчас может быть каждый, вне зависимости от профессии и навыков.

#журналистика #КФУ
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