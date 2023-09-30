Эксперт КФУ объяснил, почему обычным пользователям не нужен 5G

Обычным пользователям в России в быту не нужны технологии 5G, так как нет сфер, в которых можно было бы его применить. Об этом рассказал директор Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии КФУ Дмитрий Чикрин.

Он объяснил это на примере 4G и 4G+. Так, при первом скорость передачи информации составляет несколько десятков мегабит в секунду, втором — до 100–150. В то же время для просмотра видео в «отличном качестве» владельцу смартфона понадобится всего 20 мегабит в секунду. Таким образом, обычный человек просто не сможет обнаружить разницу между разными поколениями сети.

«Вам не нужно на телефоне разрешение видео в 4К, потому что у вас экран максимум на Full HD рассчитан», — заметил Чикрин в интервью для «Татарстан-24».

По его словам, технологии для установки системы 5G в России появились еще четыре года назад. Они применяются по сей день, однако для специальных нужд.

Он заверил, что на 4G, 4G+ и 5G не производится беспилотный транспорт, поэтому заявления, что без последнего он «ездить не будет» — просто миф. Для производства беспилотных автомобилей применяются другие сети.