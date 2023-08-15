«Сверх всяких ожиданий»: Эксперт КФУ рассказал о последствиях повышения ключевой ставки

Игорь Кох

Фото: kpfu.ru

Повышение ключевой ставки с 8,5 до 12% говорит о том, что в ближайшее время можно ожидать и других жестких решений, в том числе – требование продажи валюты. Серьезно это решение также отразится на россиянах, считает доктор экономических наук, профессор Казанского федерального университета Игорь Кох.

«Это решение сверх всяких ожиданий. Значит, Центральный банк рассматривает ситуацию как очень серьезную. Может пока не критическую, но близко к этому», – подчеркнул Кох в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

Сразу после объявления о повышении ключевой ставки рубль укрепился, но спустя уже полчаса растерял утренний рост и перешел к снижению. Такую ситуацию эксперт назвал типичной после подобных сильных механизмов воздействия на рынок.

«Рынок пытается нащупать новую точку баланса. Поэтому сначала цена уходит в одну сторону, потом в другую сторону. Колебания бывают до тех пор, пока рынок не найдет новую точку равновесия. По сегодняшнему дню пока невозможно судить о том, где именно она будет», – отметил эксперт.

При этом на фоне столь радикального решения применение других инструментов становится вероятнее, считает экономист. По его словам, перед тем, как к ним перейти, регулятор проконтролирует, как повышение ставки отразилось на внутреннем финансовом рынке. Если эффект окажется недостаточным, то последуют другие, не менее жесткие.

Отметим, что уже сейчас некоторые эксперты, критикуя принятое ЦБ решение, призывают вместо этого ввести требование на продажу валюты. «В принципе, это тоже вариант, – соглашается Кох. – Кстати, эта мера тоже была использована в начале прошлого года. Возможно, Центробанк к ней вернется».

Кроме вчерашнего скачка доллара, на решение Банка России по ключевой ставке могли повлиять темпы инфляции, которые не удовлетворяют регулятора уже некоторое время. Снижение курса рубля подстегивает темпы инфляции, а повышение ключевой ставки позволяет одновременно и «ударить» по инфляции и притормозить курс, пояснил ученый.

Специалисты выражают разные мнения относительно того, какой курс является на данный момент адекватным, сбалансированным и комфортным, однако большинство из них сходятся вокруг цифры 75-90 рублей. Однако, когда получится вернуться на эту отметку, предсказывать рано, добавляет эксперт.

На жителях такие перемены тоже отразятся. Уже в течение ближайших нескольких дней изменятся ставки по всем финансовым операциям – и депозитного, и кредитного направления.

Тяжело придется и предпринимателям, особенно тем, кто активно пользуется кредитами, добавил экономист. «У представителей бизнеса, которые производят и продают товары и услуги, которые часто приобретаются в кредит, сократится поток покупателей, которые просто не смогут брать кредиты по более высоким ставкам. В общем, в целом это будет негативно для бизнеса», – пояснил Кох.

Такая высокая ключевая ставка не останется надолго, убежден Кох. По его мнению, ЦБ начнет постепенно отыгрывать ее назад после того, как будет сбита волна паники и негатива на рынках.

«Скорее всего, она не будет снижена с такой же стремительной скоростью, это будет проходить в несколько этапов. Но думаю, не больше двух-трех месяцев такая высокая ставка может продержаться», – подытожил Кох.