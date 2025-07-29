Эксперт КФУ дал советы Татарстанцам по решению конфликтов с соседями

Жителям Татарстана напомнили, как правильно выстраивать отношения с соседями и урегулировать бытовые споры без конфронтации. Советы по разрешению конфликтов в многоквартирных домах дал доцент КФУ, конфликтолог Олег Маврин, об этом сообщает «НТР 24».

По его словам, большая часть недопониманий между соседями начинается с повседневных ситуаций — громкой музыки, мусора в подъезде, споров за парковку. Однако каждый случай требует индивидуального анализа.

«Каждый подобного рода конфликт уникален по своей природе, поскольку в нем кроются причины разного характера. Необходимо понять: сосед, который нарушает порядок, в каком он состоянии — измененном состоянии сознания или нет? Насколько он психически здоров или нездоров? Поэтому однозначного ответа на вопрос „как действовать“ нет. Нужно опираться на правовые нормы. Действительно ли есть нарушение, или кому-то просто не нравится, что громко играет музыка, хотя на самом деле закон о тишине соблюдается?» — объяснил эксперт.

Особенно важно, по словам Маврина, правильно выстраивать общение в домовых чатах, где часто вспыхивают ссоры. Он советует заранее установить чёткие правила коммуникации и придерживаться их. При возникновении споров лучше переходить к личному диалогу, используя принципы ненасильственного общения.

«Соседи — это те, кто находится рядом с нами и являются нашими партнерами, хотим мы этого или нет. Поэтому с ними нужно уметь выстраивать диалог. Никто не знает, что может случиться завтра в том месте, где мы живем, поэтому важно, чтобы общение было дружелюбным», — отметил Маврин.

Он подчеркнул, что любой конфликт может стать возможностью для построения более крепких и уважительных связей между жильцами.