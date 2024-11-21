Эксперт КФУ дал советы, как ухаживать за популярными комнатными цветами

Эксперт ботанического сада КФУ Сергей Максимов рассказал, как следует выбирать комнатные растения, а также ухаживать за ними.

Орхидея Фаленопсис – растение некапризное, требует относительно небольшого ухода. При соблюдении минимальных правил она может цвести два-три раза в год.

«Уход простой — легкое опрыскивание, своевременный полив по мере подсыхания корневой системы, что очень легко определить. Если через прозрачные горшки видно, что корни побелели, то растение нужно полить капитально. Если корни зеленоватые, значит, растение еще довольствуется влагой, оставшейся от предыдущего полива», — поделился эксперт, его слова приводит ТНВ.

Замиокулькасу, который также именуют «денежным деревом», по словам Максимова, необходимо большое количество света. Соответственно, если его установить в темном помещении, то растение может начать вытягиваться. Также его не стоит излишне часто поливать.

Наиболее оптимальным вариантом эксперт он назвал фикус. Эксперт советует расположить данное растение в легком притенении, поскольку на открытом солнце оно может подгореть.