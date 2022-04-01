Общественник: Казанская соборная мечеть станет гордостью всей России

Соборная мечеть станет достоянием не только республики Татарстан, но и всей России. Такое мнение высказал председатель Региональной общественной организации «Объединение народов Дагестана Республики Татарстан "Дагестан"» Шамиль Газиев.

«Мечеть нужна всем, всей России - как показатель, как пример,- заявил спикер. – Для республики важно сохранять татарско-мусульманские традиции и родную культуру».

Газиев напомнил, что в Казани пока нет мечети подобного масштаба. По пятницам в столичных мечетях прихожанам не хватает места.

«Это очень положительное решение, - уверен эксперт. – Я вижу в нем только плюсы».

Напомним, строительство Соборной мечети в Казани приурочено к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Решено, что она будет возведена на месте парка аттракционов «Кырлай».

Президент РФ Владимир Путин еще в 2020 году заверил, что празднование пройдет достойно, а год назад (28 апреля 2021 года) он официально распорядился начать подготовку к торжественной дате.