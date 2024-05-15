Эксперт KazanForum спрогнозировал спад количества DDoS-атак на территории России

Количество DDoS-атак на территории России в будущем может сократиться. Такое мнение на пресс-конференции Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» выразил руководитель Центра информационной безопасности АНО «Университет Иннополис» Михаил Серёгин.

«Общая статистика по DDos-атакам, скорее всего, останется на текущем уровне, либо начнет спадать. То есть, политические подоплёки, которые соответствуют всем этим вещам, переходят в некоторую фазу стагнации. Общий ген будет на снижение, но при этом крупные организации столкнутся с наиболее сильными атаками. То есть общая цифра может упасть, но те, кому не поздоровится столкнуться с конкретными атаками, на которые будут направлены как раз-таки все сэкономленные силы наших противников, им конкретно может достаться сильнее», — отметил докладчик.

Серёгин резюмировал, что в этом плане отрасль должна быть готова сталкиваться с более серьезными вызовами на фоне общей стабилизирующейся обстановки. Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова, в свою очередь, отметила, что главное — это не сама DDoS-атака, а то, что за ней стоит, попытки использовать ее для осуществления более сложных, таргетированных атак на инфраструктуры сайтов.

«И здесь, конечно, напряженность. С одной стороны, мы адаптировались вместе с коллегами по цеху, и я считаю, что вполне достойно. Индустрия кибербезопасности в России одна из передовых, и действительно очень много делается. Но если мы говорим про утечки данных, эта вся история у нас продолжается», — подчеркнула она.

В частности, в минувшем году были совершены беспрецедентные по мощности атаки на промышленные инфраструктуры, и по количеству атак именно промышленный сектор вышел на первое место.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.