Эксперт: «Казань уникальна тем, что в ней нет Волжской набережной»

Казань является единственным городом на берегу Волги, в котором нет набережной, идущей вдоль этой реки. Об этом заявил генеральный директор архитектурной мастерской «Старая Казань», эксперт Института развития города Павел Тиняев в ходе дискуссии «Жизнь на берегу Волги: Какой может стать территория у речного порта».

«Казань уникальна тем, что в ней нет Волжской набережной. В любом самом маленьком городке на Волге есть улица, которая называется Волжская набережная. И как сформировалась такая несправедливость, мне долго было непонятно», — констатировал специалист.

По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что Казань изначально не была построена на Волге: до реки от города было семь верст. «Многие путешественники, которые писали, что побывали в Казани, были исключительно в Адмиралтейской слободе, а она была самостоятельным городским районом», — пояснил он.

Тиняев добавил, что после строительства каскада волжских водохранилищ воды реки подошли практически к стенам Казанского Кремля. Однако от жилых районов Волга оказалась отделена промышленным поясом, из-за чего берег так и не был благоустроен.

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина в свою очередь отметила, что территория речного порта, где уже началась реновация, практически полностью выходит на Волгу.

«Эта территория имеет огромный потенциал. Здесь более 12 километров набережной, и практически вся территория района выходит на воду», — подчеркнула Тухватуллина.