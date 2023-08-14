Эксперт: Казань — это маленький город, здесь негде развернуться для стройки

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Среди 15 крупных российских городов Казань занимает лишь 14-е место по объемам строительства жилья. Однако это не делает столицу Татарстана аутсайдером — снижение произошло по объективным причинам, заметил вице-президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

Одна из главных причин небольших — по сравнению с другими в топ-15 — объемов вводимого жилья — это сравнительно небольшая территория. Протяженность города, к примеру, составляет всего лишь 30 километров.

«А так как объемы строительства большие, можно сказать, что у нас негде развернуться. Найти сейчас в городе участок площадью в 10-15 га для комплексной застройки проблематично. Таких мест практически нет», — подчеркнул Савельев.

Он напомнил, что в районе нулевых Казань застраивала огромные территории: Азино-1 и Азино-2. Современный пример такой работы — «Салават Купере», однако этого недостаточно для динамично развивающегося города, интересного многим специалистам.

Савельев подчеркнул, что востребованность жилья в Казани не снизится, поэтому городу требуется больше свободных мест для строительства.

Подробнее о причинах небольших объемов строительства в Казани и о том, что думают об этом эксперты, можно узнать в материале «Татар-информа».