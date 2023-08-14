Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Эксперт: Казань — это маленький город, здесь негде развернуться для стройки
Среди 15 крупных российских городов Казань занимает лишь 14-е место по объемам строительства жилья. Однако это не делает столицу Татарстана аутсайдером — снижение произошло по объективным причинам, заметил вице-президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.
Одна из главных причин небольших — по сравнению с другими в топ-15 — объемов вводимого жилья — это сравнительно небольшая территория. Протяженность города, к примеру, составляет всего лишь 30 километров.
«А так как объемы строительства большие, можно сказать, что у нас негде развернуться. Найти сейчас в городе участок площадью в 10-15 га для комплексной застройки проблематично. Таких мест практически нет», — подчеркнул Савельев.
Он напомнил, что в районе нулевых Казань застраивала огромные территории: Азино-1 и Азино-2. Современный пример такой работы — «Салават Купере», однако этого недостаточно для динамично развивающегося города, интересного многим специалистам.
Савельев подчеркнул, что востребованность жилья в Казани не снизится, поэтому городу требуется больше свободных мест для строительства.
Подробнее о причинах небольших объемов строительства в Казани и о том, что думают об этом эксперты, можно узнать в материале «Татар-информа».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»