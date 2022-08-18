Казанцы узнали, откуда взялся искусственный интеллект и какова его роль в самопознании

Эксперт Kazan Digital Week Айрат Нурутдинов провел сегодня в Казани лекцию «Мифы об искусственном интеллекте», на которой познакомил участников с главными выдумками и перспективными направлениями развития области. Основными темами обсуждения, которое состоялось в резиденции креативных индустрий «Штаб», стали вопросы: откуда взялся искусственный интеллект, как он обучается, и причем здесь нейробиология.

«Когда мы говорим про искусственный интеллект, мы в первую очередь стремимся познать себя, свой интеллект, способ мышления и наше мироощущение», – убежден Нурутдинов.

Участники лекции обсудили также, какое место занимает сознание в интерсубъективном мире, что комбинаторика говорит о взаимосвязи успеха и интеллекта, и каковы реальные возможности моделей искусственного интеллекта.

«Я впервые участвую в подобном мероприятии очно, до этого все лекции онлайн слушала, а сегодня вдруг «стрельнуло» лично поучаствовать. Я сама работаю в сфере ИИ, поэтому стараюсь не пропускать подобные вещи», – поделилась впечатлениями одна из участниц встречи Алина Юсупова.

Мероприятие прошло в рамках дискуссионно-образовательной программы «Городские модераторы» и Международного форума Kazan Digital Week, который состоится в Казани с 21 по 24 сентября.