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Экономика 9 марта 2023 17:42

Эксперт: К лету курс доллара может достичь 80-85 рублей за доллар

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К лету курс доллара может достигнуть 80-85 рублей за доллар, прогнозируют в инвестиционной компании «Арикапитал». «Это связано с дефицитом бюджета в России, а также с тем, что сальдо торгового баланса в РФ снижается», — обосновывает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов причины ослабления отечественной валюты.

По его мнению, доллар и евро могут стоить больше сотни рублей только в том случае, если ЦБ включит печатный станок: будет финансировать дефицит бюджета за счет денежной эмиссии.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа» Не то, чтобы ЦБ хочет насолить людям»: почему в России сохранили запрет на снятие валюты

#ЦБ #курс доллара #рубль
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