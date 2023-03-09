Эксперт: К лету курс доллара может достичь 80-85 рублей за доллар

К лету курс доллара может достигнуть 80-85 рублей за доллар, прогнозируют в инвестиционной компании «Арикапитал». «Это связано с дефицитом бюджета в России, а также с тем, что сальдо торгового баланса в РФ снижается», — обосновывает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов причины ослабления отечественной валюты.

По его мнению, доллар и евро могут стоить больше сотни рублей только в том случае, если ЦБ включит печатный станок: будет финансировать дефицит бюджета за счет денежной эмиссии.

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