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Эксперт: К лету курс доллара может достичь 80-85 рублей за доллар
К лету курс доллара может достигнуть 80-85 рублей за доллар, прогнозируют в инвестиционной компании «Арикапитал». «Это связано с дефицитом бюджета в России, а также с тем, что сальдо торгового баланса в РФ снижается», — обосновывает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов причины ослабления отечественной валюты.
По его мнению, доллар и евро могут стоить больше сотни рублей только в том случае, если ЦБ включит печатный станок: будет финансировать дефицит бюджета за счет денежной эмиссии.
Подробнее читайте в материале «Татар-информа» Не то, чтобы ЦБ хочет насолить людям»: почему в России сохранили запрет на снятие валюты
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