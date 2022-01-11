Эксперт: Из-за «омикрона» в России ожидается рост заболеваемости Covid-19

В настоящее время в России отмечается большая доля случаев омикрон-штамма коронавируса. Из-за его высокой заразности в стране в ближайшее время ожидается рост заболеваемости Covid-19. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Сейчас все-таки доля „омикрона“ достаточно большая, и в ближайшее время, я подозреваю, что мы увидим некоторый рост заболеваемости в стране», — полагает специалист.

Он напомнил, что по стране регистрируются не только завозные случаи: заболевают и люди, не покидавшие территорию РФ.