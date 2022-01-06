Эксперт: Из-за низкой вакцинации Covid-19 может стать эндемическим для Африки

Низкий уровень вакцинации в Африке может привести к тому, что коронавирус станет эндемическим для этой местности и станет постоянным заболеванием ее населения. Об этом, ссылаясь на директора Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джона Нкенгасонга, сообщает ТАСС.

«Если к концу нынешнего 2022 года в Африке не произойдет увеличения масштабов вакцинации до уровня выше 70-80% [населения], то мы можем оказаться в ситуации, когда Covid-19 станет для континента эндемической болезнью», — объяснил специалист.

По последним данным, от коронавирусной инфекции привито меньше 10% населения континента.

Нкенгасонг добавил, что карантинных мер недостаточно для борьбы с вирусом.

«По мере увеличения числа вакцинированных от коронавируса людей следует более тщательно и сбалансированно использовать меры по ограничению экономической и социальной активности населения», — подчеркнул он на брифинге в ЮАР.

За время пандемии в Африке выявлено почти 9,3 млн случаев коронавируса, скончались 225 833 зараженных.