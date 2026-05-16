Эксперт: из-за бытовых привычек россияне ежегодно переплачивают за электричество до 4 тысяч рублей

Из-за некоторых бытовых привычек россияне ежегодно переплачивают за электроэнергию до 4 тысяч рублей, рассказал в беседе с «Абзацем» общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Спикер пояснил, что одной из распространенных ошибок является использование устаревших ламп накаливания. Многие не гасят свет в пустых помещениях, ошибочно полагая, что постоянная работа выключателей вредит технике. При старых лампах накаливания (60–100 ватт) переплата вырастает в 6–10 раз – до 3 тысяч рублей в год, отметил Бондарь. По его мнению, замена лампочек на энергосберегающие аналоги поможет сохранить существенную часть бюджета.

Еще одним источником лишних расходов эксперт назвал электроприборы, оставленные в розетках. Телевизоры, микроволновые печи, компьютеры и роутеры продолжают потреблять энергию в режиме ожидания. За месяц такие «аппетиты» обходятся около 100 рублей, а годовой итог приближается к сумме чуть более 1 тысячи рублей. Применение сетевых фильтров и умных розеток, своевременно отключающих приборы, может снизить затраты, резюмировал собеседник.

Бондарь также отметил, что средняя LED-лампа потребляет всего 10 Вт и, если она горит впустую в трех комнатах по пять часов в день, это обходится примерно в 400 рублей в год. Системный подход к энергоэффективности, включающий использование современных технологий и отключение «спящих» приборов, позволяет значительно оптимизировать семейные расходы на коммунальные услуги.