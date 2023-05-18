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Эксперт из Турции на KazanForum рассказал, как СМИ эффективно работать на разных языках
Для успешной работы СМИ на разных языках редакторы должны регулярно встречаться, хотя бы в режиме онлайн, считает известный турецкий журналист, главный редактор зарубежного вещания агентства «Анадолу» (Турция) Эрман Юксель. Свое мнение он озвучил на сессии KazanForum «Медиасотрудничество для устойчивого развития и экономического процветания».
«Сотрудничество между редакторами СМИ на разных языках нужно совершенствовать ежедневно. Однако появляется вопрос, что именно нужно для этого делать?, – обратился он к слушателям. – Мы верим, что здесь должны быть конкретные решения и проекты, которые были бы полезны всем сторонам. Важно, чтобы проводились встречи между журналистами и редакторами, на которых они бы обсуждали наиболее актуальные темы повестки. Таким образом, могут рождаться интересные совместные проекты. Необязательно встречаться лично, это можно делать один-два раза в год, но в формате онлайн это можно делать каждую неделю».
По его словам, в агентстве «Анадоглу» уделяется большое внимание развитию именно такого взаимодействия. Корреспонденты ведут новостные ленты на 13 языках, среди которых русский, английский и арабский.
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