Эксперт из Турции на KazanForum рассказал, как СМИ эффективно работать на разных языках

Для успешной работы СМИ на разных языках редакторы должны регулярно встречаться, хотя бы в режиме онлайн, считает известный турецкий журналист, главный редактор зарубежного вещания агентства «Анадолу» (Турция) Эрман Юксель. Свое мнение он озвучил на сессии KazanForum «Медиасотрудничество для устойчивого развития и экономического процветания».

«Сотрудничество между редакторами СМИ на разных языках нужно совершенствовать ежедневно. Однако появляется вопрос, что именно нужно для этого делать?, – обратился он к слушателям. – Мы верим, что здесь должны быть конкретные решения и проекты, которые были бы полезны всем сторонам. Важно, чтобы проводились встречи между журналистами и редакторами, на которых они бы обсуждали наиболее актуальные темы повестки. Таким образом, могут рождаться интересные совместные проекты. Необязательно встречаться лично, это можно делать один-два раза в год, но в формате онлайн это можно делать каждую неделю».

По его словам, в агентстве «Анадоглу» уделяется большое внимание развитию именно такого взаимодействия. Корреспонденты ведут новостные ленты на 13 языках, среди которых русский, английский и арабский.