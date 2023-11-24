Эксперт из Татарстана: Запад вынужден смириться с невозможностью изоляции России

В среду, 22 ноября, проходил виртуальный саммит G20 на уровне глав государств. Президент России Владимир Путин выступил на саммите и изложил позицию РФ по актуальной ситуации, он обсудил обстановку в мировой экономике и финансах, климат и цифровизацию. Мнением о том, как положение России в мире отражается на настроениях внутри страны и как связан социальный оптимизм с успехами страны во внешней политике, в рамках «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Доктор юридических наук Игорь Бикеев отмечает, что международные отношения России без всяких сомнений отражаются на взглядах наших сограждан. «Прежде всего, мы избавились от иллюзий. Маски тех, кто в действительности только лишь рядился нашими друзьями, оказались сброшены, и мы увидели поистине звериный оскал», – сказал он. Бикеев также добавил, что пришло осознание того, что ряд государств цинично использует других в своих корыстных целях, причем «действуя путем лжи, дискриминации, давления и прямого насилия». «Но есть и другие страны, которые открыты к диалогу, честному и справедливому сотрудничеству в интересах всех», – подчеркивает эксперт.

Он также отметил, что как эксперт видит динамику во взглядах россиян, которая произошла за несколько лет. «Подавляющее большинство наших граждан понимают оправданность и правильность российской внешней политики. <…> они (граждане – прим. Т-и) четко осознают особую, ответственную роль России на мировой арене», – говорит Бикеев. «Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина на внеочередном саммите “Группы двадцати” наглядно это демонстрирует», – сказал он.

Бикеев также обратил внимание, что огромными темпами в экономическом, научном и иных отношениях растут Страны Глобального Юга. Сейчас они стремятся к сотрудничеству с Россией, «как абсолютно надежным и понятным партнером». «Конечно же, это внушает серьезный оптимизм. Наша страна вносит свой, все более значительный вклад в построение нового, более справедливого многополярного мирового порядка», – подчеркнул спикер.

Доктор философских наук, профессор Олег Агапов в свою очередь отмечает, что выступление Президента России Владимира Путина на виртуальной встрече стран G20 имеет большое значение, поскольку формат большой двадцатки представляет собой международное неформальное объединение, интегрирующее наиболее развитые государства современности, стремящиеся к мирному поступательному устойчивому развитию. «Фактически за последние 50-40 лет 12 государств глобального Юга и Юго-Восточной Азии смогли пройти путь модернизации по незападному сценарию. <…> Можно утверждать, что именно за этими странами будущее развития человеческого рода», – сказал спикер.

Поэтому, по мнению эксперта, Президент России сделал большой упор на предложениях России для стран Глобального Юга. «Интенсивный поворот России в страны Латинской Америки, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии стал все больше вовлекать граждан России, создавать условия для политического, социокультурного и экономического развития», – подчеркнул Агапов.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов считает, что Россия устами Президента Владимира Путина выразила свое отношение к западной критике ее позиции по украинскому кризису. «Международное сообщество обязано защищать права всех, кто подвергается гонениям и физическому уничтожению. А Запад делает это выборочно. У нас открытая позиция: мы готовы к миру после того, как будут полностью защищены права жителей Донбасса и Новороссии. Иное решение для нас неприемлемо», – сказал он.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Андрей Большаков акцентирует внимание на смене повестки саммита и риторики западных стран. Последние, по мнению эксперта, вынуждены смириться с невозможностью изоляции России.

«Россия выдвигает позитивные тренды, направленные на кооперацию и сотрудничество субъектов международного сообщества. В этой связи Президент РФ сделал заявление о том, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, тогда как эта страна закрепила принципы отказа даже на уровне своего национального доказательства», – говорит эксперт.

«С большим вниманием зарубежные участники прослушали предложения российского президента по климатической политике, перезапуску деятельности ВТО. Кризисные явления в экономике можно преодолеть лишь усилиями всего мирового сообщества. Оно же должно настоять на получении статуса государства Палестиной, прекращении истребления мирных палестинских граждан Израилем и США. Выступление Владимира Путина в очередной раз подтвердило то, что Россия сотрудничает с большинством стран современного мира и существенно влияет на мировую политику и экономику», – резюмировал эксперт.