Эксперт из Татарстана раскритиковал уроки о войне и учебники в школах

Многие современные школьники имеют очень слабые знания о Великой Отечественной войне. Часто они не имеют представления не только о конкретных датах, но и не могут представить, что такое блокада и блокадный хлеб, заявил в интервью «Татарстан-24» заведующий музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Александр Александров.

«Советские учебники остались в Советском Союзе. Сейчас они поменялись. Один из них, который выпускался с 2002 по 2018 год, я разбирал. Там из всего учебника на Великую Отечественную войну отведено 36 страниц», — заявил собеседник издания.

Так, поделился Александров, описание Сталинградской битвы в этом учебнике занимало всего пять строчек. Таким образом, у школьника, который учится по этой книге, нет возможности получить хотя бы минимальные знания об этих событиях. Тем более что со сменой поколений острота восприятия значительно притупилась.

Он отметил, что учебники регулярно меняются, однако с введением единого формата эта проблема постепенно будет решена. «Просто взять и за короткий период создать очень хороший единый учебник, наверное, не получилось», — заключил специалист.