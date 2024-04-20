Эксперт из Татарстана: При принятии решений важно учитывать голос местного самоуправления

Ежегодно 21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Спикеры из Татарстана на площадке «Экспертного клуба» поздравили своих коллег с этим праздником.

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова, обращаясь к представителям местного самоуправления, отметила: «Вы именно те, кто очень близок к простым людям, “земле”, их заботам и проблемам. Помощь в получении знаний, забота о здоровье, вовремя оказанные меры социальной поддержки, организация интересного досуга – вопросы, которые ежедневно находятся в зоне вашего внимания и ответственности».

Этот праздник она считает хорошей возможность выразить благодарность за труд, профессионализм и любовь к людям. «Хочу пожелать, чтобы ваши решения всегда были поддержаны простыми людьми», – сказала Ларионова, пожелав всем успеха.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова напомнила, что в феврале прошлого года Президент России Владимир Путин поручил создать инструменты поддержки лучших муниципальных практик. «Безусловно, в процессе принятия государственных решений очень важно учитывать голос местного самоуправления», – сказала она.

«В регионах понимают, как важно иметь возможность решать вопросы на местах, и в этом главными являются как мотивационные стимулы, <…> так и финансовая составляющая. Преображение России начинается именно со стремления внести вклад в развитие своего города, поселка, района. Цели у всех муниципалитетов одни: улучшение качества жизни населения, а вот условия выполнения задач – разные», – отметила Павлова.

Она добавила, что в новых регионах решаются тяжелейшие социальные, коммунальные и бытовые задачи. «Стойкость и самоотверженность проявляют и муниципальные работники приграничных территорий России. Важнейшая задача, которая сегодня стоит перед нами, – это трудоустройство возвращающихся из зоны специальной военной операции наших граждан, которые должны привлекаться к работе и адаптироваться к мирной жизни», – подчеркнула эксперт.

Она поздравила муниципальных служащих, ветеранов муниципальной службы и всех работников местного самоуправления с профессиональным праздником и пожелала больше реализованных проектов и чтобы рядом всегда были «надежные и верные помощники и единомышленники».

Депутат Госсовета РТ Динар Бариев назвал область местного самоуправления одним из самых важных направлений, где важно учитывать всеобщие интересы и приносить пользу обществу.

«Роль местного самоуправления велика и требует более внимательного отношения», – сказал он.

Депутат Госдумы РФ Айдар Метшин отметил, что «представлять интересы жителей муниципальных образований, делать их жизнь благополучной и комфортной – ежедневный ответственный труд, требующий не только вложения знаний, опыта, профессионализма, но и огромной энергии, душевных сил, неравнодушия к насущным проблемам земляков и судьбе своей малой родины».

День местного самоуправления установлен Указом Президента Российской Федерации N805 от 10 июня 2012 года. В России в 2024 году День местного самоуправления проходит на официальном уровне 12-й раз. Праздник приурочен к изданию 21 апреля 1785 года Екатериной II Жалованной грамоты городам.