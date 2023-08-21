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Эксперт из Татарстана о соцсетях: Роль официальных каналов, безусловно, растет
Роль социальных сетей и мессенджеров в формировании актуальной повестки обсудили спикеры на площадке «Экспертного клуба». Они ответили на вопросы, почему общество продолжает доверять традиционным СМИ, выросло ли за последнее время доверие к неофициальным источникам информации и как можно эффективно оградить общество от фейковых новостей из соцсетей и мессенджеров.
Заместитель руководителя обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в Республике Татарстан (ЦУР РТ) Эмилия Хакимуллина привела статистику, что жители России в среднем тратят на интернет порядка четырех часов в день. «И чем моложе гражданин, тем дольше он “зависает” в виртуальном пространстве», – уточнила она. Большой процент времени приходится на социальные сети, мессенджеры и другие платформы.
Эксперт отмечает, что пользователи при наличии огромного количества источников информации начинают тщательнее подходить к выбору ресурса получения этих новостей. «И роль официальных каналов, безусловно, растет», – подчеркивает Хакимуллина.
«Важными игроками на этом медиарынке в последние годы стали органы государственной и муниципальной власти, губернаторы и главы городов, экспертные сообщества, которые присутствуют на различных площадках», – продолжает эксперт.
Говоря о борьбе с фейковыми новостями, Хакимуллина отметила, что «надо развивать в людях критическое мышление, повышать уровень информационной грамотности, и конечно, вести постоянную разъяснительную работу, “распаковывая” фейки».
Татарстанский политтехнолог Владимир Кутилов, в свою очередь, отмечает, что популярность социальных платформ показывает, что «аудитория все больше и все дальше уходит от традиционных СМИ». Причина тому – более широкая палитра мнений, яркая интерактивность и наглядность. В то же время он акцентирует внимание на том, что при сильном потоке хаотичной и непроверенной информации с соцсетях люди больше склонны доверять классическим медиа.
«Эти процессы сегодня идут параллельно: СМИ давно стали омниканальными, работают с аудиторией широкого круга площадок, а новые медиа, рожденные в соцсетях, набирают авторитет и делают акцент на фактчекинге. При этом в современных реалиях дискредитировать себя могут и те, и другие», – говорит Кутилов.
По этой причине нельзя сделать вывод, что традиционные СМИ уходят. «Просто меняются технологии, “бумага” перестает пользоваться спросом, люди много проводят время с гаджетами. Этот процесс эволюции медиапотребления происходит постоянно и будет продолжаться», – резюмировал эксперт.
Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова отмечает ряд преимуществ традиционных СМИ. «За именами официально зарегистрированных средств массовой информации стоят профессиональные журналисты, которым умеют работать с фактами, и главное – умеют проверять их», – говорит Павлова.
«Люди устали от фейков», – продолжает она.
Отдельный вопрос, по ее мнению, – это манипулирование сознанием и работа по внедрению конкретных идей в неокрепшие умы молодежи. «Очень непросто сохранять критическое мышление и трезво оценивать полученную информацию», – говорит эксперт.
Россия работает и будет работать над информационной гигиеной, резюмирует Павлова. Она также добавила, что по поручению Президента России Владимира Путина ведется работа по выявлению и пресечению действий тех, кто использует интернет и социальные сети для пропаганды идеологии терроризма и экстремизма, кто пытается вовлечь в террористические группировки граждан страны.
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