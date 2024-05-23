Эксперт из Татарстана о праймериз: Это реальный политический инструмент

Внутрипартийному инструменту предварительного голосования партии «Единая Россия» в этом году исполняется 15 лет. В этом году в среднем на статус кандидата претендуют 5,7 человек. Мнением о том, какие особенности предварительного голосования можно выделить в Татарстане, какие новшества принесут праймериз «Единой России» в этом политическом сезоне, а также оценкой конкурсов кандидатов, которые устраиваются другими парламентскими партиями, на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова напомнила, что «Единая Россия» – единственная партия, которая проводит процедуру предварительного голосования вот уже на протяжении 15 лет. «Эта прекрасная возможность, как опытным политикам, так и начинающим, попробовать свои силы на политическом поприще», – сказала она.

Особенностью голосования в этом году Павлова назвала «рекордное обновление рядов». «Лишь 15% кандидатов электронного предварительного голосования – это действующие депутаты. Много ребят пришли из числа участников СВО. У них, кстати, есть право подавать документы в электронном виде, без личного присутствия. И по результатам рейтингового голосования они получают автоматически 25% голосов», – подчеркнула эксперт.

Кандидат политических наук Зоя Силаева делает акцент на том, что праймериз, с одной стороны, являются площадкой для привлечения в политический процесс новых лиц и поиск идей для решения вопросов разных категорий граждан, с другой стороны, каналом получения информации о насущных проблемах, с которыми граждане нашей страны ежедневно сталкиваются лицом к лицу. «Это возможно благодаря тому, что в праймериз участвуют все желающие, они представляют интересы разных групп электората. Поэтому в этом году мы видим представителей новых групп», – отметила она.

В то же время, спикер говорит о том, что в условиях конкуренции политических партий «в праймериз важным должно стать не количество, а качество участников при сохранении пропорций между “политическими тяжеловесами”, “технократами” и новичками в политике».

«Надо понимать, что праймериз – это не школа молодого политика, а реальный политический инструмент, которым еще надо уметь грамотно воспользоваться, чтобы собрать тех, кто сможет предложить новые видения и решения старых проблем, найти ответы на постоянно возникающие вызовы, отстоять политическую позицию государства и проявить себя на благо развития нашей страны», – резюмировала Силаева.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков говорит о том, что за 15 лет существования институт праймериз стал вполне привычным для внутрипартийной демократии российских партий.

«Отрадно, что первичные конкурсы кандидатов стали проводить другие российские партии, а не только “Единая Россия”. Подобные механизмы возникли у “Справедливой России”, ЛДПР. Это соответствует моей давнишней экспертной идее, что первичные выборы должны быть везде, во всяком случае во всех парламентских партиях», – сказал он.

Однако, Большаков придерживается мнения, что наиболее четкая система предварительных выборов сложилась в «Единой России». На его взгляд, Татарстан является в этом плане показательным регионом.

Он также считает, что необходимо стремиться к той системе, когда предварительные выборы доступными всем парламентским партиям. «Это в значительной степени укрепит российскую партийную систему», – подчеркнул спикер.

Политтехнолог Владимир Кутилов говорит о том, что предварительное голосование «Единой России» остается для страны уникальным и единственным примером открытого отбора кандидатов, в котором могут принять участие все желающие.

«Каждый, вне зависимости от партийной принадлежности, может как заявить свою кандидатуру, так и быть выборщиком. Большой опыт “Единой России” в проведении праймериз делает ее просто недостижимой для других партий в этом вопросе. Отбор кандидатов другими партиями остается “черным ящиком”, и это явный минус с точки зрения избирателей», – подчеркивает он.

Эксперт Евгения Храмова отмечает, что «праймериз “Единой России” в Татарстане – это всегда новые лица среди достойных и проверенных годами кандидатов». «Такое сочетание говорит о том, что участники имеют взаимодополняющий опыт, которым готовы делиться», – говорит она.

Электронное голосование за участников предварительного голосования «Единой России» проходит на сайте PG.ER.RU с 20 по 26 мая, о чем сообщал «Татар-информ».