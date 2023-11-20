Эксперт из Татарстана о пилоте «Профпробы»: Сама по себе идея проекта не нова

«Российский союз молодежи» (РСМ) планирует запустить в Татарстане и Кировской области профориентационный пилотный проект «Профпробы», чтобы студенты учреждений среднего профессионального образования (СПО) могли познакомиться с работой предприятий и определиться с будущим местом работы. В случае успеха пилот будет масштабирован на другие регионы страны. Своим мнением о новом проекте в рамках «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Сама по себе идея проекта проект «Профпробы» не нова, отмечает заведующий кафедрой КНИИТУ КАИ Алексей Лопатин. Ранее она использовалась как самими учебными заведениями в профориентационных целях, так и органами управления профессионального образования в регионах. «Многие предприятия до сих пор проводят акции “неделя без турникетов”, целью которой является привлечение будущих специалистов в реальный сектор экономики», – говорит эксперт, в то же время он подчеркивает, что до сих пор системной работы в этой области не было.

«В этом плане проект “Профпробы” может быть очень полезен, так как позволит сблизить работодателей и студентов на площадки предприятий. При этом есть ряд организаций СПО, часть учебных подразделений которых находится на территории ведущих предприятий. В этом случая будущие специалисты уже изначально понимают, в какой среде им предстоит работать», – продолжает Лопатин.

Он добавляет, что в настоящее время выпускники колледжей сверхвостребованы. «По сути, сейчас наш рынок труда является рынком соискателей, так как вакансий явно больше, чем соискателей. Это связано, прежде всего, с наметившимся в последние несколько лет дефицитом рабочих кадров. Поэтому, очень важно, чтобы молодые ребята могли как можно раньше и максимально подробно ознакомиться со своим потенциальным рабочим местом. Думаю, что еще будет полезным наглядно оценить возможности социальной инфраструктуры будущего работодателя. Ведь в конкуренции за профессиональные кадры победит тот, кто предложит лучшие условия», – резюмирует эксперт.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Татарстан Ринат Фазылов считает, что профориентационный проект «Профпробы» гармонично встроится в систему среднего профессионального образования республики. Он напоминает, что в программе «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014-2025 годы» особое внимание уделяется практической подготовке студентов колледжей на площадках предприятий-партнеров. Так, в республике в настоящее время работает 45 ресурсных центров СПО. «Тесное взаимодействие колледжа и кадрового партнера позволяет уже во время учебы “попробовать” себя в профессии», – говорит он.

Татарстан активно развивает профориентационные проекты для молодежи, поддерживает коллегу доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова. Она отмечает, что пилот дополнит существующий проект «Билет в будущее», который предлагает видеоуроки и тестирование, помогающие изучить различные специальности еще в школьные годы.

Павлова также напомнила в проекте «Моя карьера с “Единой Россией”, в рамках которого организуются профессиональные туры, ярмарки вакансий и инженерные мероприятия, чтобы молодые люди могли понять, какие профессии и направления подготовки имеют большой спрос на предприятиях. «Мы стремимся увеличить производство и укрепить экономику, чтобы обеспечить достойные рабочие места для молодежи, которая осознанно готовится к выбранной профессии», – говорит Павлова. Кроме того, Казань включена в число городов, где пройдет форум «Молодой специалист — строитель будущего», организованный Министерством строительства России, напомнила она.

«Такие профориентационные проекты и форумы необходимы для того, чтобы подготовить молодежь к будущему и обеспечить рост экономики нашей страны. Уверена, что эти инициативы способствуют профессиональному развитию молодежи и помогут им достичь успеха в выбранных сферах деятельности», – сказала Павлова.

Об актуальности проблемы подготовки студентов учреждений среднего профессионального образования говорит кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин. «Востребованы мобильные и предприимчивые люди, обладающие нелинейным мышлением, легко адаптирующиеся к постоянно изменяющимся условиям», – говорит он.

«Назрела необходимость научить студентов целеполаганию и проектированию деятельности, самостоятельности и ответственности за принятые решения. Внедрение и реализация “Профпробы” нового поколения определяют новый социальный заказ к системе образования, осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов», – считает эксперт.

Профессиональная проба и практика являются важнейшим этапом профессионального самоопределения, резюмирует он.