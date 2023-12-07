Эксперт из Татарстана о героях СВО: Их подвиги сплачивают наш народ

9 декабря в России отмечают День героев Отечества. Памятная дата была установлена Президентом Владимиром Путиным в 2007 году и приурочена к учреждению ордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году. Эту награду получали воины, проявившие в боях особую смелость, мужество и отвагу. Мнением о том, как отмечается День героев Отечества в Татарстане, какие общественные организации патриотической направленности и военно-патриотические клубы рассказывают о подвигах наших предков и современных героях, а также о том, какую роль тема героизма может сыграть в укреплении чувства патриотизма в нынешних условиях, на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Подвиг героев является ярким примером, на который должны ориентироваться молодые ребята, отмечает председатель Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РТ, директор Центра «Форпост» Тимур Камалетдинов. «Героические поступки как защитников отечества, так и рядовых граждан, пилотов, полицейских, спасателей и прочих, должны становиться объектом популяризации. В нынешнее время, как никогда, примером для подражания молодежи нужно делать настоящих героев отечества», – говорит он.

Президент РОО РТ «Гражданское общество» Игорь Бикеев говорит о том, что «герои – это маяки, которые показывают путь другим». «Они готовы пожертвовать своей жизнью (и часто делают это) ради высших ценностей: своей страны, народа, малой родины», – пишет эксперт. Он также отмечает, что без подлинных героев народ не способен существовать.

Он акцентирует внимание на том, что современные вызовы призвали к героизму многих сограждан. «Мы преклоняемся перед мужеством бойцов специальной военной операции, тех, кто несмотря на смертельную опасность, самоотверженно выполняет свой долг. Их подвиги сплачивают наш народ, ведь плечом к плечу, спиной к спине вместе бьются с врагом русские, татары, чуваши, чеченцы, буряты, тувинцы, представители всех других национальностей страны. Самой высокой похвалы заслуживает боевое братство российских мусульман, христиан и других религиозных конфессий», – подчеркивает Бикеев.

Он говорит о том, что герои помогают нам гордиться своей страной и соотечественниками, а их подвиги и жертвенный порыв дают ориентир для принятия решений.

Бикеев сообщил, что в честь героев в Татарстане и других субъектах Российской Федерации будут проводиться торжественные мероприятия.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Татарстане Ринат Фазылов обращает внимание на то, что в последние годы система образования и воспитания взяла под особый контроль такие нужные аспекты, как привитие молодежи идей патриотизма и социальной ответственности. Однако, по его мнению, мало только говорить о любви к Родине, молодежи необходимы настоящие примеры героизма и служения родному Отечеству.

В День героев Отечества Россия вспоминает героев прошлого и настоящего, продолжает эксперт. «Помнить о героях прошлого и чествовать героев настоящего времени мы должны не только в этот день», – подчеркивает эксперт. О героях нужно рассказывать подрастающему поколению. «Очень радует, что сегодня практически во всех регионах России на базе образовательных организациях создаются патриотические клубы “Я горжусь”. Одной из задач клубов является проведение мероприятия, направленных на сохранение исторической памяти, организация встреч с героями специальной военной операции», – сказал Бикеев.

Кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин говорит о том, что День героев Отечества важен как инструмент воспитания подрастающего поколения особенно в период, когда есть огромное количество совершенно противоположных трактовок истории.

Сегодня, во время специальной военной операции «появляются новые герои, на которых всем нам стоит равняться», продолжает эксперт.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова напоминает о том, что в Татарстане с 2013 года реализуется проект «Герои нашего времени». «В рамках проекта мы чествуем людей, которые совершили героические поступки в обычной жизни, не оставили без внимания ситуации, когда чьей-то жизни грозила опасность», – сказала она. Отдать дань уважения этим людям имеет сильный воспитательный момент, считает эксперт.

«Подвиги и судьбы героев нашего Отечества, безусловно, служат моральными ориентирами подрастающему поколению. Делают их психологически и нравственно сильнее», – подчеркнула Павлова.

«Глубокое понимание патриотических ценностей молодым поколением является важным приоритетом в противостоянии за право сохранить свои традиции и историческое наследие России», – резюмировала она.