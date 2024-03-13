Эксперт из Татарстана: Наблюдение за выборами – важнейшая часть избирательной кампании

В преддверии выборов Президента России в Татарстане проведено 45 образовательных мероприятий для общественных наблюдателей. В них приняли участие свыше 3 тысяч человек. Своим мнением о том, насколько важен институт общественного наблюдения при проведении выборов, на площадке «Экспертного клуба» поделились» спикеры из Татарстана.

Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев отмечает, что институт общественного наблюдения является важной гарантией реализации политических прав граждан и нормального формирования органов власти. «Этот институт востребован на любых выборах, и выборы Президента России не являются исключением», – подчеркнул он.

У наблюдателей очень широкие полномочия, напоминает Бикеев. «Избирательный процесс должен осуществляться в точном соответствии с законодательством, прозрачно, с соблюдением всех этнических норм. <…> Роль общественных наблюдателей в решении всех этих задач очень велика», – отмечает эксперт.

Председатель Комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов добавляет, что «главная задача наблюдателей – обеспечить прозрачность и максимальную открытость выборов».

«Безусловно, институт наблюдателей как одна из форм общественного контроля – это гарант соблюдения избирательных прав граждан. Если в глазах избирателя выборы легитимны, и он уважает их результат, тогда в стране создана по-настоящему стабильная политическая система. В таком случае можно решать любые масштабные задачи. Развитие и совершенствование института наблюдателей на выборах направлен как раз на повышение градуса доверия граждан к самой процедуре выборов и ее результатам», – резюмирует Морозов.

Эксперт Евгения Храмова поддерживает коллегу, говоря, что «институт общественного наблюдения за выборами – важный инструмент легитимации их результатов». «При всех попытках дискредитации избирательного процесса в той или иной стране наличие наблюдателей является своего рода защитой от попыток манипулирования общественным мнением, поскольку общественный наблюдатель – это всегда человек с определившейся гражданской позицией, вызывающий доверие и уважение как “один из нас”», – говорит она.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков считает наблюдение за ходом выборов, подсчетом их результатов важнейшей частью избирательной кампании.

«Чистота и честность выборов прямо влияют на их легитимность», – говорит он. Наблюдателей на выборах Президента России будет достаточно много, продолжает Большаков. «Значительная часть наблюдателей будет представлять другие государства, прежде всего – дружеские, ряд наблюдателей обязательно присылают страны СНГ. Скорее всего, будут и наблюдатели из недружественных стран. Им будут предоставлены равные права с другими, несмотря на то, что именно среди этих людей иногда находятся те, кто выполняют различные провокации спецслужб Запада. Представляется, что они не повлияют на выборы президента, а их возможные противоправные действия будут предотвращены российскими правоохранительными органами», – подчеркнул эксперт.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).