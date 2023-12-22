Эксперт из Татарстана: Мы сейчас имеем самый зрелый парламент за всю историю России

Президент России Владимир Путин посетил Совет законодателей, где выступил перед депутатами и сенаторами. В 2023 году современный российский парламент отмечает 30-летний юбилей. Мнением о том, прижился ли парламентаризм в российских условиях, насколько важна роль парламентов – федерального и региональных в политической системе страны, а также о роли парламента республики и качестве законов, принимаемых депутатами, на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Депутат Госсовета РТ, доктор юридических наук Игорь Бикеев отметил, что «современный российский парламентаризм в результате 30-летнего развития приобрел уникальные по сравнению с зарубежными аналогами черты». Одной из отличительных черт спикер назвал то, что «отечественные парламентские партии стоят на откровенно патриотических позициях, сознательно разделяя курс Президента России Владимира Путина на всемерное отстаивание интересов нашей страны и обеспечение ее полного суверенитета во всех сферах».

Несмотря на разницу в программных тезисах, партии «вполне корректно идут к одной большой цели: благу своих избирателей», говорит Бикеев. Важным он назвал и то, что федеральный и региональные парламенты стараются действовать в интересах всех социальных групп. «В итоге вполне цивилизованно обеспечивается общегражданский консенсус», – говорит эксперт.

Он кратко рассказал о деятельности парламента Татарстана. «Принимая законы, Государственный Совет Татарстана определяет правила, по которым живут и действуют органы власти, граждане и организации. Все должно работать слаженно и без сбоев в любых условиях, что и обеспечивается планомерно», – отметил Бикеев.

«Парламентаризм в России состоялся как эффективный инструмент народовластия, действующий в интересах всех граждан. Хотя, безусловно, есть потенциал и возможности для его совершенствования. Как и любой другой созданной человеком системы. Но стремиться к идеалу нужно», – резюмировал спикер.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова отмечает значительный прогресс в укреплении демократических институтов и консолидации политической системы, который произошел за 30 лет развития российского парламентаризма. «Важно отметить, что парламентаризм приобрел стабильность и силу, демонстрируя способность адаптироваться к меняющимся условиям и вызовам времени», – сказала она.

«Что важно – на заседания Совета законодателей выносятся решения, интересные для регионов, так как главная отличительная черта этого органа заключается в том, что в его работе принимают участие все региональные законодательные собрания», – акцентировала она внимание.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов напомнил о времени становления и развития российского парламента. Это была атмосфера «войны всех против всех», выразил мнение эксперт.

«Это было время политического и конституционного кризиса, когда существовал острый конфликт с президентской властью, когда очередная политическая задача вносила хаос в работу всех органов власти, когда все институты власти, включая президента, правительство и парламент, не могли нормально взаимодействовать и функционировать, так как не понимали, по каким правилам это происходит; когда распределение властных полномочий было просто нарушено», – написал Морозов.

«За эти 30 лет российский парламент существенно вырос и окреп, он полноценно сформировался. И как раз Президент Владимир Путин был сам инициатором многих прогрессивных изменений, кардинально повлиявших на роль обеих палат Федерального Собрания», – сказал спикер.

Далее спикер напомнил, что по предложению Президента были сбалансированы полномочия президентской власти и парламента. «По сути, произошла трансформация роли и самого Президента: он согласовывает свои сверхважные функции с другими субъектами властных полномочий. Мы сейчас имеем самый зрелый и ответственный парламент за всю историю России», – резюмировал эксперт.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Андрей Большаков отмечает, что за 30 лет существования парламентаризм в современной России «продвинулся далеко вперед по сравнению с дореволюционным этапом и советскими формами».

Российский парламентаризм выполняет три основных функции, говорит эксперт. Это представительство, контроль, законотворчество.

«Если с первыми двумя функциями, их реализацией на практике, можно спорить, видеть значительные недостатки, то законотворческая функция поднята на определенную высоту и не опускается до этической низости западных коллег, которые формируют у населения нормы однополых связей и браков, проповедуют принципы феминистской морали, отказа от многодетности, стремление к семьям без детей и пр.», – пишет эксперт.

«Законодатели играют огромную роль в развитии страны, в реформах ее экономического уклада, перехода от зависимой карбонатной экономики к экономике новых технологий и инноваций. <…> Законодатели призваны создать в России нормативный базис для выработки общегосударственной идеологии и сплочению различных социальных групп общества перед открытой агрессией Запада и его союзников в настоящее время. Важнейшим принципом их работ является приоритет национального (российского) права над правом международным», – резюмировал спикер.