Эксперт из Татарстана: Легитимность прошедших выборов Президента не вызывает сомнений

Во время прошедших выборов Президента России в Татарстане была организована масштабная система общественного наблюдения и были соблюдены все необходимые меры по обеспечению легитимности и прозрачности избирательного процесса. Таким мнением с «Татар-информом» поделился Региональный координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в РТ, кандидат юридических наук Рафаэль Фахрутдинов.

«Выборы Президента прошли в соответствии с законом. Была обеспечена система контроля за легитимностью избирательного процесса, куда вошли институт наблюдателей, видеонаблюдение, когда все желающие могли прийти и посмотреть, что происходит на участках. Причин сомневаться в легитимности нет», - рассказал собеседник.

Он подчеркнул, что в других регионах страны предпринимались попытки дискредитации выборов и провокаций, однако в Татарстане таких случаев не было, только мелкие жалобы на незначительные недочеты, которые оперативно решались на местах.

«В помещениях для посетителей, где можно было с помощью камер посмотреть, что происходит на участках, места были всегда заполнены не менее чем на 80%, кроме ночного периода», - добавил эксперт.

Напомним, по итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, а Леонид Слуцкий (ЛДПР) —3,2%.

В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов - 4,83%, Слуцкий - 3,93%, Даванков - 1,53%.