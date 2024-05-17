Эксперт из Татарстана: Для будущих министров опыт работы «на земле» – необходимый багаж

Вечером 14 мая Президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства страны. Губернаторы Калининградской, Кемеровской и Курской областей и Хабаровского края Антон Алиханов, Сергей Цивилев, Роман Старовойт и Михаил Дегтярев утверждены на должностях глав Минпромторга, Минэнерго, Минтранса и Минспорта соответственно.

Мнением о практике привлечения глав регионов в правительство, о том, что нового могут добавить управленцы с региональным опытом в деятельность федеральных министерств и какие качества глав регионов помогут им эффективно проявить себя на новых должностях, на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Политтехнолог Владимир Кутилов говорит: «Очевидно, что губернаторский корпус, помолодевший и обновленный – это часть стратегии по выращиванию компетентных и погруженных федеральных управленцев для государства». «Для будущих министров опыт работы “на земле” – неоценимый и необходимый багаж. Именно так сегодня видится траектория развития и роста кадров для федеральных органов власти: от школы губернаторов до управленческого резерва на высшие должности», – выразил мнение он.

По его словам, «все предложенные кандидаты из числа губернаторов представляются компетентными, заслуживающими доверия и имеющими большой потенциал для дальнейшего роста в федеральной политической системе».

Профессор кафедры общей и этнической социологии, замдиректора по научной деятельности Института социально-философских наук КФУ Мария Ефлова считает, что кадровая политика Президента долгие годы является залогом сбалансированного и прогрессивного развития страны. «Целесообразность принятых решений по кандидатурам на посты глав министерств обосновывается весомыми аргументами», – отмечает она.

Ефлова обращает внимание на то, что все четыре назначенных министра уже имели опыт администрирования отраслевой деятельности, которой им предстоит заниматься в ранге федерального министра. И этот опыт поможет им проводить эффективную политику.

Она также отметила успешную работу утвержденных министров на постах губернаторов субъектов. «Кадровые назначения соответствуют логике вертикали власти, которая отвечает поставленным управленческим задачам. Достижение показателей социально-экономического развития в последние годы в Калининградской, Кемеровской, Курской областях и Хабаровском крае свидетельствует о способности новых министров реализовывать поставленные задачи. Региональный опыт является хорошим трамплином для реализации идей на федеральном уровне», – сказала она.

Член Комитета Госдумы РФ по защите конкуренции, член Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Айдар Метшин считает привлечение глав регионов в правительство положительным опытом, поскольку это позволяет задействовать, привлечь опытных управленцев, имеющих глубокое понимание региональных проблем и потребностей людей на местах.

«Управленцы с региональным опытом могут привнести новые идеи и подходы, основанные на реальном опыте работы в регионах, в деятельность федеральных министерств, а также способствовать более тесному взаимодействию между федеральными и региональными властями. Особую ценность представляет их опыт реализации национальных программ», – продолжает эксперт.

Все кандидаты на должности федеральных министров, по словам Метшина, уже имеют четкое представление о тех сферах деятельности, в которых им предстоит реализовывать государственную политику и осуществлять нормативно-правовое регулирование в тесном сотрудничестве с региональными властями страны, говоря с ними «на одном языке».

«На повышение пошли опытные управленцы, которые проявили себя в качестве глав регионов, сильные качества которых проявятся в их деятельности на министерских постах», – резюмирует Метшин.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков говорит, что «практика перевода губернаторов в правительство обычная для многих государств мира».

Эта практика широко распространена и в России. «Поэтому наличие нескольких бывших губернаторов в составе нового Правительства РФ никого из наблюдателей не удивила. Сегодня – это государственная политика России», – говорит он.

Большаков также поддерживает своих коллег в том, что вновь назначенные министры обладают многими знаниями и навыками, среди которых выделяются умение работы с людьми, знание проблем населения на местах.

«Знание реальных проблем поможет федеральным управленцам решать их на другом уровне развития экономики», – сказал он.

Эксперт Евгения Храмова выразила мнение, что практика привлечения для работы в правительстве для глав регионов – это не только статусное повышение. «Это возможность применить наработанный на практике опыт, мультиплицируя его в целом на страну. Насколько это будет эффективно – покажет время. Однако уже сейчас можно говорить о том, что очень хорошо, когда за дело принимается не теоретик, а человек достаточно долго, как говорят ученые, проработавший “в поле”», – подчеркнула она.

Храмова также считает, что в деятельность федеральных министерств управленцы с региональным опытом могут добавить четкое представление об экономическом, социальном и политическом ландшафтах регионов. «Как следствие – аккуратность и осторожность в методах работы. Основное качество глав регионов, которое возможно поможет им эффективно проявить себя на новых должностях – это решительность, продиктованная опытом», – резюмировала спикер.