Эксперт из Танзании рассказал, что его больше всего поразило на выборах в России

Больше всего на выборах Президента РФ в Татарстане удивила прозрачность избирательного процесса, длительность голосования и атмосфера праздника на участках. Такими впечатлениями в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа» поделился международный эксперт наблюдательной миссии Фрэнсис Альфред Мвакабумбе из Танзании.

«Первое, что хочу отметить, это абсолютная прозрачность выборов как для наблюдателей, так и для избирателей. Ещё в первый день мы увидели прозрачную урну и наблюдателей, которые следили за тем, что происходит на участке. Второе — это длительность голосования. Формат в три дня дает гораздо больше возможностей гражданам прийти на выборы. Кроме того, мы наблюдаем скрещивание культуры и политики, когда выборы становятся праздником для людей через мероприятия, которые проводятся на участках», — перечислил спикер.

Он назвал избирательную кампанию в России самой демократичной из всех, что он видел в разных странах. По его словам, другим государствам есть чему поучиться у нашей страны.

Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходили три дня – 15, 16 и 17 марта. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они отдавали свой голос за одного из четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (от партии ЛДПР), Николая Харитонова (от партии КПРФ) или действующего главы государства Владимира Путина (как самовыдвиженец). В 20.00 избирательные участки в республике закрылись.