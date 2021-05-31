Эксперт из США предупредил об угрозе Covid-26 и Covid-32

Нужно узнать причины появления коронавируса нового типа, в противном случае человечество может столкнуться и с Covid-26, и с Covid-32. Такое мнение в эфире канала NBC News выразил американский эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям Питер Хотез.

«Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в 21-м веке после SARS и MERS, — сказал Хотез. — Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет Covid-26 и Covid-32, если мы полностью не поймем происхождение Covid-19».

Американский эксперт уверен: в город Ухань нужно отправить вирусологов и других специалистов для сбора образцов и данных. Получить сведения без сотрудничества с Китаем по этому вопросу будет проблематичным, поэтому, говорит Хотез, нужно оказать сильное давление на КНР.

«Думаю, мы действительно должны оказать сильное давление на Китай, включая возможные санкции, чтобы команда выдающихся эпидемиологов и вирусологов в Китае получила беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям», — говорит Хотез.

Ранее сообщалось, что американская разведка получила некоторые данные, которые помогут установить причины возникновения SARS-CoV-2. Также газета The Sunday Times писала, что британская разведка допустила утечку коронавируса из лаборатории в Ухане.