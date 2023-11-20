Эксперт из РТ: Западные избирательные системы не могут являться примером для России

Президент России Владимир Путин провел встречу с членами Центральной избирательной комиссии и председателями региональных комиссий. Встреча была приурочена к 30-летию избирательной системы России. Оценкой уровня прозрачности российской избирательной системы, мнением о том, чем наши электоральные процедуры отличаются от процедур в других странах, и что можно предложить для дальнейшего усовершенствования выборного механизма, в рамках «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Депутат Госсовета РТ президент РОО РТ «Гражданское общество» Игорь Бикеев рассказал, что в числе экспертов рассматривал выработку оптимальных стандартов избирательной системы. По итогам работы был сделан вывод, что международных стандартов избирательной системы не существует. «Они просто не разработаны и никем не приняты. Каждая страна решает вопросы по-своему, и никакого образца, с которым нужно обязательно сверяться, нет», – сказал он.

Особенно наглядно это, по его словам, проявляется на примере последних выборов президента США, которые выявили множество «пробелов, противоречий, проблем, породили конфликты и вызвали скандалы, что обе стороны диаметрально расходятся в оценке их результатов».

«Честность голосования, объем фальсификаций, отсутствие хоть сколько-нибудь нормального контроля за объективностью голосования и достоверностью волеизъявления – это лишь часть дискуссионных вопросов американских выборов», – говорит эксперт.

«Как человек, долгое время занимающийся юридической наукой и практикой, я должен подчеркнуть, что у нас в России очень тщательно проработанное, детализированное избирательное законодательство. Причем настолько, что большинству зарубежных государств об этом лишь мечтать приходится», – резюмировал Бикеев.

Уровень прозрачности российской избирательной системы как достаточно высокий оценила доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова. «Россия активно внедряет новейшие стандарты для обеспечения открытости и доверия к системе. Множество социологических исследований подтверждают повышение доверия к избирательному процессу», – говорит она.

«Отличительной чертой нашей избирательной системы является максимальная информационная открытость, об этом говорил и Владимир Путин на встрече с членами ЦИК», – продолжает эксперт. Эта система, по ее мнению, продолжает совершенствоваться, используются новые современные стандарты, что повышает доверие к избирательной системе, позволяет существенно усиливать и доверие к выборам. «Прекрасной находкой сегодня является единый день голосования и то, что люди сегодня могут проголосовать в течение нескольких дней», – говорит Павлова.

Она также обращает внимание на то, что российские электоральные процедуры «отличаются сильной конкуренцией и организационной четкостью». При этом, институт наблюдателей играет важную роль в системе. Павлова также акцентировала внимание на том, что в России активно внедряется электронное голосование, используется видеонаблюдение на выборах и формы общественного контроля. «Мы активно пресекаем попытки вмешательства в избирательный процесс и стремимся укрепить доверие и стабильность внутри страны», – говорит эксперт.

Павлова отметила работу новых регионов. «Впервые работая по российскому избирательному законодательству, они провели честные доступные выборы вопреки всем проискам западных кураторов», – подчеркнула спикер.

Для дальнейшего развития выборного процесса она предложила уделить внимание укреплению доверия и обеспечению четкой работы системы. Важным, по ее мнению, является активное внедрение электронного голосования, использование видеонаблюдения на выборах, развитие института наблюдателей.

О том, что избирательная система в России еще достаточно молодая, говорит политтехнолог Владимир Кутилов. «Нашей демократии 30 лет, поэтому она пока находится в развитии, с другой стороны, она одна из самых современных, актуальных и технологичных», – считает эксперт и говорит о том, что процедуры российского избирательного законодательства наиболее прозрачные и однозначные. Причиной он видит рост доверия к выборам на всех уровнях.

А факторами для перспективности российской избирательной системы считает дальнейшую цифровизацию информирования, контроля, обеспечения безопасности и прозрачности. В первую очередь он назвал развитие платформы дистанционного электронного голосования. «Необходимо продолжать работу по повышению доверия и внедрению современных цифровых инструментов информирования избирателей там, где это возможно», – резюмировал Кутилов.

В свою очередь заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков отмечает, что сегодня российская избирательная система является развитой, суверенной и достаточно устойчивой.

«Избирательная система РФ сегодня демонстрирует свою адаптивность, когда идет ее становление в новых субъектах Российской Федерации. Новые технологии успешно внедряются в российской избирательной системе. Электронное голосование постепенно совершенствуется и берет свое. Будущее именно за такими формами. В российской избирательной системе развито наблюдение за ходом голосования и подсчетов голосов», – продолжил спикер.

Слабым сегментом избирательной системы России Большаков назвал политические партии. «Для их институционализации необходимо использовать процедуру первичных выборов для всех парламентских российских партий», – говорит он. Эксперт также считает необходимым «очистить российское законодательство от ненужных добавлений из отчетов ОБСЕ». «Западные избирательные системы сегодня не могут являться примером для России, надо обращать первенствующее внимание на страны БРИКС», – говорит он. Причиной он назвал отсутствие существенного доверия граждан к избирательным системам ряда европейских и североамериканских стран.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов отмечает, что за время становления и совершенствования российской избирательной системы решались несколько важных задач. Это формирование у граждан доверия к институту выборов, повышение прозрачности избирательной системы и создание максимально удобных условий для голосующих.

«Если сравнивать нашу избирательную систему с избирательными системами других стран, то главное отличие состоит в том, что мы стараемся идти в ногу со временем», – говорит эксперт. В качестве примера он приводит американскую избирательную систему, которую называет «крайне архаичной». «Эта архаика очень часто формирует недоверие к результатам выборов, особенно когда голосование идет по почте или предварительно чуть ли не за несколько дней до голосования. Всё это вызывает различные вопросы и сомнения. Крайние выборы президента США показали, насколько велико недоверие американцев к институту выборов в этой стране», – отмечает Морозов.