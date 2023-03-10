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Эксперт из РТ объяснила, как не допустить дискредитации выборов в России
Выборы в России всегда привлекали особое внимание политической разведки антироссийских сил. В текущей ситуации же Запад использует любые манипуляции и технологии, чтобы дискредитировать их, уверена член Экспертного клуба из Татарстана Зоя Силаева.
Отвечая на вопрос, что необходимо предпринять, чтобы снизить риски для предстоящего избирательного процесса, Силаева назвала прозрачность и законность процедуры, соблюдение всех правовых норм.
«Важно обеспечить прозрачность и законность выборов, провести их с соблюдением всех правовых норм. Работа по повышению гражданской ответственности не прекращалась, очевидно сейчас она будет усилена, так же как и взаимодействие с молодежью. Поэтому сегодня важно, чтобы были созданы и работали многообразные каналы коммуникации власти и общества», — заметила кандидат политических наук.
Напомним, что в послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин заявил, что предстоящие в сентябре этого года выборы в местные и региональные органы власти в и президентские выборы в 2024-м состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических и конституционных процедур.
Как полагает Экспертный клуб, основным каналом распространения провокаций и информационных атак станут социальные сети.
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