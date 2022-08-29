Глава Управления по делам молодежи ОАЭ: «Казань стала культурным хабом»

В Татарстане выстроена уникальная система работы с молодежью, для молодых людей создается огромная инфраструктура. Таким мнением на сессии Глобального молодежного саммита в Казани поделился генеральный директор Федерального управления по делам молодежи Объединенных Арабских Эмиратов Саид аль-Назари.

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«То, что мы увидели за последние несколько дней в Казани, — это молодежная политика в действии. Мы увидели, как инвестиции в молодежь дают результат. Казань стала культурным хабом, мы это видели на каждом углу. Два дня назад я посетил экстрим-парк „Урам“. Это четкое отражение вовлеченности молодежи», — оценил ситуацию в Татарстане эмиратский чиновник.

«Уверен, что в Татарстане мы можем найти огромное количество областей для сотрудничества», — заметил в связи с этим аль-Назари.

Представитель ОАЭ также добавил, в Татарстане он увидел огромное количество талантливых молодых людей, которые вдохновлены в том числе Президентом РТ Рустамом Миннихановым.