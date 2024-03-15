Эксперт из Нигерии: «Я удивлен прозрачностью и честностью выборов в России»

Делегация из четырех иностранных наблюдателей, участников Всемирного фестиваля молодежи, посетила участковую избирательную комиссию, а также Центр общественного наблюдения при Общественной палате РТ в казанском IT-парке. Выборный процесс организован честно и прозрачно, считает эксперт из Нигерии Аламин Ишак.

«Конечно, у меня остались абсолютно позитивные эмоции. Я очень удивлен прозрачностью и честностью выборов в России. Также я удивлен тем, как люди сплочены, как много всего происходит на каждой [выборной] точке. И особенно мне понравилось то, что условия для голосования созданы для каждого человека, ведь это очень важный вопрос для людей с ограниченными возможностями», – рассказал он.

Аламин Ишак также отметил, что главное отличие выборов президента в России и Нигерии заключается в обеспечении безопасности.

«Главное отличие в том, что в России на улицах нет охраны, она есть только в помещениях. Также у нас в Нигерии во время выборов никто не работает и не учится – это выходные дни», – подытожил иностранный эксперт.

Напомним, в казанском IT-парке на улице Петербургской открылся Центр общественного наблюдения (ЦОН) при Общественной палате Татарстана. В течение трех дней, 15, 16 и 17 марта, наблюдатели будут следить за ходом голосования на выборах Президента РФ.

В ЦОН обустроена видеостена, на которой одновременно ведется трансляция с 48 участковых избирательных комиссий. Также здесь работает ситуационный центр Общественной палаты, где более 30 юристов осуществляют мониторинг соцсетей, взаимодействуют с наблюдателями, которые находятся на избирательном участке в режиме онлайн.

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).