Эксперт из Минздрава: Употребление энергетиков может привести к потере зубов

Главный внештатный специалист Минздрава Московской области, психиатр-нарколог Виталий Холдин в беседе с «Радио 1» предупредил, что употребление энергетиков вредит зубам и может даже привести к их потере.

По словам эксперта, основной вред ротовой полости наносит сочетание сахара и кофеина. Сахар создает благоприятные условия для бактерий разрушающих эмаль, а кофеин уменьшает выделение слюны, снижающей кислотность и поддерживающей баланс микрофлоры. Пересыхание слизистых оболочек само по себе также ведет к воспалению дёсен и кариесу.

Чтобы этого избежать эксперт рекомендовал сразу после употребления прополоскать рот обычной водой.

Кроме того, Холдин пояснил, что взрослому человеку можно пить не больше одной банки такого напитка раз в две недели.