Эксперт из Марокко оценил перспективы сотрудничества России с исламским миром

Отношения между Россией и исламским миром поступательно развиваются на протяжении ряда лет и имеют хорошие перспективы. Об этом сообщил сегодня журналистам член Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», директор Центра стратегического прогнозирования ИСЕСКО Хаммами Каис из Королевства Марокко.

«Вектор развития отношений между исламским миром и Россией имеет свою историю. Отношения поступательно развивались в 80–90-х годах, а также на современном этапе. Мы прогнозируем положительное развитие отношений между арабским миром и Россией. Нам обязательно нужно помнить о наших общих корнях и оптимистически смотреть в будущее», – отметил он.

Круглый стол «Развитие сотрудничества России со странами исламского мира: наука, технологии и экономика» прошел сегодня в Академии наук РТ в рамках ежегодного заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Участниками мероприятия стали представители научного и экспертного сообщества, органов власти, международных организаций, а также члены Группы стратегического видения. Программа включала две тематические сессии: «Стратегическое партнерство, технологии и экономика сотрудничества» и «Технологии, инновации и практические инструменты доверия».

Организаторами круглого стола выступили Группа стратегического видения и Академия наук Татарстана при участии Министерства иностранных дел РФ, Центра научно-технологического развития при Правительстве РФ, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Дипломатической академии МГИМО и Финансового университета при Правительстве РФ.