Политика 19 августа 2025 16:24

Эксперт из Китая заявил, что форум «РОСТКИ» поспособствует построению многополярного мира

Сотрудничество России и Китая очень активно развивается, и международный форум «РОСТКИ» – это ключевая площадка для всех отраслей экономики. Об этом заявил секретарь партийной группы Коммунистической Партии Китая и председатель Народного политического консультативного совета Китая провинции Хубэй Сунь Вэй.

«Россия и Китай – добрые соседи и истинные друзья. Уверен, форум внесет важный вклад в поддержание глобальной стратегической стабильности и поспособствует построению многополярного мира», – сказал он.

Он также призвал к дальнейшему сотрудничеству.

«Как у нас говорят, есть время для ветра и волн, но всегда можно пересечь океан. Давайте вместе работать и создавать прекрасное будущее», – добавил Сунь Вэй.

#форум РОСТКИ #россия и китай #татарстан и китай
