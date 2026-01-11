Эксперт из Китая: «Трамп сосредоточится на экономике, а не на глобальной безопасности»

Президент США Дональд Трамп в оставшиеся годы своего президентского срока вряд ли сосредоточится на формировании новой глобальной архитектуры безопасности, уделяя больше внимания экономическим вопросам. Такое мнение высказал почетный ректор Института международных отношений при Университете Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун, его слова приводит «ТАСС».

Выступая на мероприятии, посвященном взаимодействию Вашингтона с союзниками и организованном в рамках пекинского Форума глобального мира, эксперт отметил, что вероятность создания новой системы глобальной безопасности при нынешнем Поезиденте США остается крайне низкой.

По оценке Янь Сюэтуна, приоритетом для Трампа будет экономика. Он считает, что американский лидер придерживается стратегии давления на другие страны с целью заставить их действовать в интересах США и расценивает такой подход как эффективный.

Эксперт полагает, что Трамп намерен и дальше последовательно применять эту тактику для достижения своих целей, в том числе и за пределами экономической сферы.