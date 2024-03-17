Эксперт из Казахстана отметил организацию выборов в России для маломобильных граждан

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На выборах в России созданы необходимые условия для голосования маломобильных граждан. Таким мнением в Едином информационном центре выборов Президента РФ в «Татмедиа» поделился международный наблюдатель Миссии СНГ на выборах Президента Российской Федерации, заместитель директора Института общественной политики партии AMANAT Республика Казахстан Даурен Базаров.

«Выборы в России организованы в многоплановом формате. Трехдневное голосование и видеонаблюдение заслуживают особое внимание. Кроме того, созданы хорошие условия для маломобильных избирателей», – заявил эксперт.

Он добавил, что избирательная система в России и Казахстане очень схожи, и в республике всегда с интересом наблюдают за выборами в нашей стране.

Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходили три дня – 15, 16 и 17 марта. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они отдавали свой голос за одного из четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (от партии ЛДПР), Николая Харитонова (от партии КПРФ) или действующего главы государства Владимира Путина (как самовыдвиженец). В 20.00 избирательные участки в республике закрылись.