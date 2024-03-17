Эксперт из Испании: Меня поразило, что люди в России идут на выборы как на праздник

Хосе Мануэль Менендес Манхон

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Самое поразительное в выборах в России – это то, что люди относятся к ним не как к обязанности, а как к празднику: поют песни, дарят угощения и многое другое. Такими впечатлениями по итогам наблюдения поделился в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа» международный эксперт наблюдательной миссии на президентских выборах, профессор истории, член Испанского института геополитики Хосе Мануэль Менендес Манхон.

«Три дня выборов прошли для нас очень активно. Отмечу очень праздничную обстановку на участках. В Испании обычно выборы проходят в атмосфере обязательства, а в России это праздник, люди идут туда с радостью, это праздник, меня очень это поразило», – заявил спикер.

Также он выделил высокий уровень организации президентских выборов в Татарстане и положительно отозвался о трехдневной системе голосования в России, что позволяет большему числу человек посетить избирательные участки.

«В России продуманная система бюллетеней, их невозможно подделать или использовать повторно, чего нет в Испании. Важно отметить систему комплекса обработки бюллетеней, когда в автоматическом режиме идет обработка и подсчет, это технологический прогресс. Такие меры приводят к тому, что во время подведения итогов не возникает конфликтов и полемик, как, к примеру, в США», – пояснил Хосе Мануэль Менендес Манхон.

По его мнению, грядущие выборы в США не смогут соперничать с российскими в части веселья, современности и прозрачности.

С мнением коллеги согласился и международный наблюдатель, член наблюдательной миссии на выборах Президента РФ, член Национального Конгресса Республики Гватемала Виктор Уго Сифуэнтес Дельгадо, которого также поразила праздничная атмосфера на избирательных участках.

«Все это приводит к тому, что соперники на выборах становятся чуть ли не друзьями в своем едином порыве дать только лучшее своей стране и передавать традиции из поколения в поколение», – улыбнулся он.

Эксперт из Гватемалы также отметил высокий уровень организации выборов в России. По его наблюдениям, каждый работник участковых комиссий чувствует себя частью всего процесса и понимает, что вносят вклад в общее дело.

«С большой радостью на участки вместе со своими родителями приходят и дети, причем от самых малых лет до подростков. Они это делают с радостью и сами уже хотят голосовать. Это не просто голосование, а целый процесс, вокруг которого организовано огромное количество мероприятий, что создает особую атмосферу», – заключил он.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, открылись 45 временных избирательных участков. Сегодня, в заключительный день выборов, участки в республике работали до 20.00 по московскому времени. Проведение выборов обеспечивали 22 тысячи членов избиркомов.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).