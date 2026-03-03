Эксперт из Ирана: народ страны требует возмездия за смерть Хаменеи

Фото предоставил Хаял Муаззин

Гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи воспринимается в стране как удар по государственному суверенитету и религиозной идентичности. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал иранский эксперт и журналист Хаял Муаззин.

«Прежде всего, нужно обратить внимание на то, что западные СМИ распространяли заявления о том, что Хаменеи якобы сбежал в Венесуэлу или в Россию. Однако по факту оказалось, что аятолла Хаменеи мужественно находился среди своего народа и лично управлял ситуацией. По полученной информации, во время атак силы безопасности предложили ему спуститься в бункер. Хаменеи отказался, сказав, что не может находиться в укрытии, пока его народ подвергается ракетным ударам. Он принял мученическую смерть вместе со своей семьей», – сказал Муаззин.

По словам эксперта, решение рахбара не покидать народ формирует совершенно иной политический и моральный контекст произошедшего.

«Народ Ирана уже требует возмездия, и правительство вместе с военными структурами в этом вопросе не могут пойти даже на малейшие уступки. Поэтому ответ Ирана неизбежен. Мы находимся лишь на пороге крупных событий в регионе, и впереди могут быть ещё более серьёзные процессы. Подобное событие неизбежно консолидирует общество. Ответ Тегерана может быть многоуровневым: от прямых военных шагов до асимметричных действий через региональных союзников. Вероятность расширения конфликта до регионального масштаба существенно возрастает», – считает Муаззин.

Напомним, верховный лидер ИРИ Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по резиденции рахбара в Тегеране.