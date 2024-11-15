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Эксперт из Индии о казанской агломерации: Важно взаимодействие между городами
Давление на инфраструктуру в таких больших странах, как Индия, колоссальное. Причиной этому служит высокая плотность населения. В России ситуация обстоит иначе – давление на территорию распределено неравномерно. Такое мнение в рамках Международного форума «Ребус–2024. Агломерации: Опыт. Возможности. Вызовы» выразил архитектор, куратор, академик из Нью-Дели Раджендра Кумар.
«В России очень большая территория. И если поделить всю территорию на население, то плотность получится очень низкой. В России живет всего 146 млн по всей стране при такой огромной площади. Давление распределено неравномерно. В Нью-Дели прямо противоположная ситуация, у нас от 25 до 30 млн проживает – это огромные цифры», - отметил он.
Говоря о казанской агломерации, Раджендра Кумар посоветовал развивать взаимодействие между городом и близлежащими населенными пунктами.
«Одна из основных черт развития агломераций – это взаимодействие между городами», - заключил он.
Напомним, Международный форум «Ребус–2024. Агломерации: Опыт. Возможности. Вызовы» стартовал 13 ноября. В нем приняли участие Раис РТ Рустам Минниханов, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, губернатор Кировской области Александр Соколов и другие.
Участие в форуме принимают представители 23 стран, в том числе Китая, Саудовской Аравии, Бразилии, Катара, а также 60 субъектов РФ. Мероприятие проходит в формате рабочих сессий и дискуссий. Запланирована также встреча спикеров с преподавателями и студентами Казанского государственного архитектурно-строительного университета.
«Ребус-2024» проходит на одной площадке с российско-китайским форумом «РОСТКИ».
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