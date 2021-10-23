Эксперт из Германии поддержал «умеренный консерватизм» Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин поступает правильно, борясь с переписыванием истории и проявлениями «обратного расизма», заявил официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» по международной политике, член комитета по международным делам Бундестага ФРГ Армин-Паулюс Хампель, передает РИА Новости.

«Слова Путина о „чрезмерном акценте на расовой принадлежности“ хорошо описывают нынешнюю тенденцию „обратного расизма“, которую мы наблюдаем на Западе. Разрушать статую Христофора Колумба в США или статуи Кольбера и Наполеона во Франции, потому что они могли быть расистами, — это абсурд. ... Историю переписывают. ... Разделение людей по цвету кожи — это явный расизм, который противоречит стремлениям таких выдающихся личностей, как Мартин Лютер Кинг. Президент Путин поступает правильно, заостряя внимание на этом», — отметил Хампель.

По его словам, «умеренный консерватизм», которого придерживается Путин, это идеальный подход к управлению современным миром.

Ранее в своем выступлении на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин отметил, что в предстоящий период мирового переустройства, исход которого еще неизвестен, умеренный консерватизм — это самая разумная линия поведения. «Она неизбежно будет меняться, разумеется, но пока врачебный принцип „не навреди“ представляется наиболее рациональным», — сказал он.