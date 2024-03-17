Эксперт из Беларуси восхитился вовлеченностью молодежи Татарстана в выборы Президента

Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

Молодежь в Татарстане очень активно участвует в выборах Президента России, что говорит о ее вовлечённости в общественную жизнь страны. Таким мнением в Едином информационном центре в «Татмедиа» поделился международный наблюдатель Миссии СНГ на выборах Президента РФ, заместитель начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства Олег Токун.

«На одном из участков я спросил, голосует ли молодежь. На что мне ответили, что не пришел до закрытия только один молодой человек, которому исполнилось 18 лет, а все остальные уже сделали свой выбор. Это говорит о том, что они активно участвуют в общественной жизни своей страны и заботятся о своем будущем. Это очень важно, и было приятно слышать», – сказал спикер.

Он добавил, что иностранные наблюдатели продолжат свою работу и на подсчете голосов.

Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходили три дня – 15, 16 и 17 марта. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они отдавали свой голос за одного из четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (от партии ЛДПР), Николая Харитонова (от партии КПРФ) или действующего главы государства Владимира Путина (как самовыдвиженец). В 20.00 избирательные участки в республике закрылись.