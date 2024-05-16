Эксперт: Искусственный интеллект не заменит традиционные профессии в будущем

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На основе искусственного интеллекта сегодня создаётся большое количество различных инструментов для медиасферы, в частности, которые значительно упрощают работу традиционных профессий. Однако Al-технологии не способны полностью их заменить, ведь не могут полностью корректно работать без помощи людей. Такое мнение в рамках мастер-класса Союза информационных агентств (UNA) на KazanForum высказал директор специальных проектов информагентства и радио Sputnik Михаил Конрад.

«Традиционные работы — дизайнеров, веб-разработчиков и другие, я думаю, что для всех найдется место. В будущем я не вижу, чтобы искусственный интеллект полностью всех заменил. Нет традиционных медиа, которые нас покинули, люди все ещё читают газеты, слушают радио, музыку онлайн, на кассетах и виниловых носителях. Я думаю, что вектор развития этих технологий идёт по кругу в определённом смысле», — отметил он.

Михаил Конрад Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По мнению Конрада, в будущем будут активно развиваться новые профессии, нацеленные на помощь искусственному интеллекту. Так, потребуются инженеры по промту, которые будут создавать инструкции для ИИ, специалисты по этике искусственного интеллекта и другие.

«Всё, что связано с искусственным интеллектом, должно регулироваться. Поэтому я бы не сказал, что мы заменим классических контент-креаторов, мы будем объединять наши усилия», — заключил он.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.