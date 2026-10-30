Эксперт: Искусственный интеллект кардинально меняет ландшафт кибербезопасности

Искусственный интеллект кардинально меняет ландшафт кибербезопасности, а также бизнес-ландшафт и IT-сферу. Об этом заявил директор по развитию международного бизнеса компании «Инностейдж» Дмитрий Шепелявый на полях международного форума Kazan Digital Week.

«Те знания и компетенции в области кибербезопасности, которые были актуальны раньше, стремительно устаревают: примерно раз в три месяца они могут становиться полностью неактуальными», – заявил Шепелявый.

По его словам, это связано с тем, что скорость появления новых атак, их мощность и скорость поиска уязвимостей, осуществляемого хакерами и злоумышленниками с помощью искусственного интеллекта, выросли за последние полгода-год на два порядка. Таким образом, с использованием ИИ интенсивность атак увеличилась более чем в сто раз.

«Несмотря на традиционное желание специалистов по безопасности принимать решения самостоятельно и не доверять значительную часть защиты искусственному интеллекту, скоро это станет невозможным. Когда искусственный интеллект атакует, у человека просто нет времени принять решение самому, поскольку ИИ „думает“ в 10 тысяч раз быстрее», – добавил эксперт.