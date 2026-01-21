Единство народов Крыма является одним из ключевых факторов устойчивой политической жизни региона и высокой вовлеченности жителей в выборы и референдумы. Такое мнение высказал член Общественной палаты Республики Крым, доктор исторических наук Андрей Ишин, его слова приводит «Крым 24».

Он отметил, что на полуострове проживают представители 175 народов, что делает Крым уникальной по своему многонациональному составу территорией. По его словам, лозунг «Процветание в единстве» для республики – это не декларация, а практическая основа общественной жизни.

Эксперт напомнил о значимых исторических событиях, включая референдум 1991 года и особенно референдум 2014 года. По его оценке, именно эти этапы наглядно показали сплоченность жителей полуострова и их стремление к объединению в составе российского государства.

Андрей Ишин также обратил внимание на Конституцию Республики Крым, принятую 11 апреля 2014 года. Он подчеркнул, что одной из главных задач основного закона стало создание условий для полноценного межнационального диалога и сохранения культурного многообразия, а также укрепление связей между этническими группами и общероссийским культурным пространством.

По мнению эксперта, текущая ситуация подтверждает успешную реализацию политики многонационального сотрудничества. Он отметил, что жители Крыма ощущают себя полноправными членами общества и активно участвуют в жизни своей Родины.