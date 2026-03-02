news_header_top
Политика 2 марта 2026 12:21

Иран может ликвидировать Нетаньяху в качестве мести за убийство Хаменеи – политолог

Иран в ответ на убийство аятоллы Али Хаменеи может задействовать не только военно-технические, но и точечные меры, включая ликвидацию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» выразил доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

По словам эксперта, контрмеры Ирана уже видны: это ракетные удары, атаки дронами, перекрытие Ормузского пролива, что наносит ущерб западным странам, вывозящим нефть из региона. Кроме того, Тегеран объявил священную войну и пытается объединить шиитов, а также привлечь мусульман других направлений для противостояния США и Израилю.

«Силовые структуры Ирана могут взаимодействовать с шиитскими общинами для того, чтобы, конечно, прежде всего физически устранить Нетаньяху, ну или как минимум кого-то из его окружения», – подчеркнул эксперт. В отношении США, по мнению политолога, возможны удары по военным объектам на Ближнем Востоке, в частности, в Ираке, где также доминируют шииты. Эксперт также не исключает диверсий против американских баз и продолжения атак со стороны «Хезболлы», против которой Израиль уже начал предварительные действия, что дополнительно расходует его ресурсы.

