Эксперт: ипотека по Татарстану остается основным драйвером и помощником при покупке жилья

Рост заключенных договоров ипотеки в Татарстане говорит о том, что купить квартиру в Казани, не залезая в кредиты сложно. Об этом заявила руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.



Это мнение находит подтверждение и в цифрах. В Татарстане продолжается рост среднего срока, на который клиенты оформляют ипотеку. За пять месяцев 2023 года он вырос на полгода – с 24 до 24,5 года. То есть клиенты вынуждены увеличивать срок выплаты ипотеки, так как не могут внести существенный стартовый взнос

«Это показатель закредитованности, а не счастливой и довольной жизни. Ипотека по Татарстану остается основным драйвером и помощником при покупке жилья, потому что стоимость квадратного метра выросла гораздо больше, чем доходы населения, и без ипотеки купить квартиру практически невозможно», – считает Гизатова.



Напомним, количество ипотечных кредитов в Татарстане в этом году выросло на 27,3% по сравнению с прошлым годом. Средний размер займа для покупки жилья достиг 3,6 млн рублей. С чем связан рост рынка и почему это не повод для оптимизма читайте подробнее: «Показатель закредитованности, а не счастливой жизни»: что будет с рынком ипотеки