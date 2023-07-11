Эксперт: Ипотечный рост в Татарстане можно считать маркером привлекательности региона

Рост ипотечного кредитования в Татарстане можно считать маркером привлекательности проживания и спроса на жилье в целом. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев.



По словам эксперта, республика являетсая одним из популярных регионов для приобретения жилья и входит в пятерку городов по туристическому потоку и миграции. Кредитная ставка в Татарстане чуть ниже, чем по России, — 8,28% против 8,4% по стране.

Среди катализаторов роста ипотеки в Татарстане эксперт назвал продление срока действия льготной ипотеки.

«По нашим наблюдениям, если оценивать рынок первичного жилья, доля ипотечных сделок как минимум 80 процентов. По первичному жилью работает несколько программ субсидирования, люди, которые могут купить жилье за наличные, все равно используют инструмент ипотеки. Что касается вторичного жилья, то на этом рынке ипотечных сделок меньше. Люди, как правило, продают что-то свое, добавляют и покупают», – объясняет Руслан Садреев.



Напомним, количество ипотечных кредитов в Татарстане в этом году выросло на 27,3% по сравнению с прошлым годом. Средний размер займа для покупки жилья достиг 3,6 млн рублей. С чем связан рост рынка и почему это не повод для оптимизма, читайте в материале «Показатель закредитованности, а не счастливой жизни»: что будет с рынком ипотеки